A TV2 sztárja lelkileg elfáradt az utóbbi időszakban: Elvesztettem a hitemet

Venczli Zóra lelkileg egy picit elfáradt az utóbbi időszakban, de ettől függetlenül továbbra is ugyanaz a kedves, bohókás és pozitív lány mint korábban. A Sztárban Sztár leszek sokakkal megismertette a tehetséges lányt, de ez nem teljesen volt elég. A sok casting visszautasítás egy picit ráment a hangulatára, de ezek ellenére igyekszik reményekkel a jövőbe tekinteni. Olyannyira, hogy még azt is tervezgeti, hogy jó lenne a zenei karrierjébe is belekezdenie - tudta meg a Metropol.

-Castingokra járok, meg ugye most vége az évadnak a Pesti Magyar Színházban, és jövőre valószínűleg szabadúszó leszek, szóval keresem így a helyemet. Nyáron pedig nem nagyon van színház, így pihenek, meg készülgetek a meghallgatásokra – mesélte Venczli Zóra, akinek jelenleg a színház az elsődleges az életében, de elismerte, az utóbbi időszak nehéz volt számára.

Nehéz időszakon van túl

Zóra bevallotta, hogy mostanában többször is elvesztette a hitét, de a rajongói sokat segítettek neki, ráadásul már kifejlesztett egy technikát, ami mindig segít neki helyre jönni.

-Mostanában elvesztettem a hitemet abban, hogy sikerülhet bármi is, ugyanis rengeteg kudarcélményem volt a színházi castingokon. Azt éreztem, hogy soha semmi nem sikerül nekem, hiába próbálok mindent, ám sokat segített, hogy a rajongóim szurkolnak nekem. Ez nagyon-nagyon jó érzés - mondta a színésznő, aki egyébként igyekszik a rajongóival nagyon jó viszonyt ápolni. Olyannyira, hogy volt akit szülinapján Zóra még egy kávéra is meghívott. A Sztárban Sztár Leszek egykori versenyzője, azért hozzátette, hogy a rajongók szeretete mellett a rossz napjain van egy bevett szokása, ami mindig segít rajta.

-Amikor nagyon elveszem, és rossz napom van, felmegyek a hozzánk közeli hegyre. Kiülök az egyik sziklára és filmzenéket hallgatok, mert akkor mindig köré tudok képzelni egy szituációt. A filmzenék nagyon sokat elmondanak. Ott megnyugszom, aztán hazamegyek, lefürdök, gyertyákat gyújtok, felteszek egy arcpakolást és általában olvasok utána és megpróbálok mindent kizárni - árulta el Zóra, aki ilyenkor igyekszik csak magával foglalkozni.

-Amikor mennem kell valahova, és nagyon rossz hangulatom van,felhívom az anyukámat, mert ő általában meg tud nyugtatni, és próbálok valami finomat enni vagy inni, mert az is szokott segíteni. Meg persze a kapucni, amelyet ha felhúzok eltakar a világ elől - tette hozzá félig nevetve.

“Furcsa az öltözködésem”

Zóra stílusával is igyekszik kifejezni a személyiségét, de ezt mindig úgy teszi, hogy az még ne legyen túl sok.

- Az öltözködésemre a legjobb szó talán az, hogy furcsa. Nem kihívó, nem túl bevállalós, viszont mindig van benne valami extra, ami miatt meg lehet nézni az utcán, vagy furcsán lehet rám nézni. Mindig olyan dolgokat veszek fel, amik kicsit különlegesebbek - vallotta be a saját ruhatáráról a fiatal lány, aki úgy érzi, gyakran a cipői teszik érdekessé a szettjét.

-A cipőim gyakran különlegesek, de a nadrágom talán még érdekesebb. Amagas talpú cipőket nagyon szeretem, meg a western csizmákat. Ha éppen normális cipőt húzok, akkor felveszek egy hatalmas zakót vagy egy kalapot, szóval a kiegészítőkkel is játszom, de általában csak egy dolog van rajtam, ami így kiemelkedően fura – árulta el a színésznő.

Örülne egy zenekarnak

Zóra örülne neki, ha zenélhetne, hiszen úgy érzi, azzal saját magát tudná kifejezni. Szereti a színházat, de a szerepeiben sosem önmagaként mutathatja meg tehetségét.

-A zenélés számomra úgy lenne jó, ha nem egyedül csinálnám. Jó lenne valami zenekarral játszani, sokkal jobban érzem magam, amikor többen zenélünk. Csinálnék valamit, ami kifejez engem. Szóval valami ilyesmi álmom van – ismerte be Zóra, aki kihangsúlyozta, hogy bár zenélne, de arról szó sem lehet, hogy valami popzenére felénekeljen valamit, amit elé tesznek. Olyan zenélésre vágyik, ami kifejezi őt.

-Remélem bevonzom valahogy, mert tényleg annyira rossz, hogy csak színházi körökben mozgolódom és én eddig nem gondoltam magamra énekesként, így nincs ilyen körökben ismeretségem. Viszont jó lenne így is valamit alkotni – tette hozzá.