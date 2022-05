50 éves fotót alkotott újra Keleti Andrea és anyukája

A két hölgy régi képeket alkotott újra, Ibolya asszony pedig előhalászta a szekrényből fél évszázaddal ezelőtti ruháját is, ami még mindig tökéletesen illett rá!

– Nem volt nehéz lefotózni az ötven évvel ezelőtti képeket, anyu ugyanazt a ruhát fel tudta venni. Rám a babaruhák ugyan már nem jók, de a 20 éves kori ruháim most is rám jönnek – mondta Andrea, akitől édesanyja vette át a szót.

– Ez az a ruha, amit ötven évvel ezelőtt varrattam. Ebben jártam az Operába, ebben utaztam Győrbe, a balettba. Emlékszem, nagyon büszke volt rám az udvarlóm, hogy milyen gyönyörű vagyok – emlékezett vissza Ibolya, aki lánya gyermekkorát is felidézte.

A táncművész állítólag egész életében nagyon kedves, nagyon szófogadó kislány volt, nem volt vele semmi gond.

Ibolya asszony régi ruháit is fel tudta venni a friss fotózáson Fotó: Saját

– Aztán egy idő után már annyira lekötötte a sport, hogy a legfegyelmezettebb gyerek lett belőle, egy tündér volt. Viszont hároméves korától az öltözködésébe nem lehetett beleszólni, a ruhácskákat is ő választotta ki. A jó ízlése azóta is megmaradt, ahogy a csinossága is – meséli büszkén Ibolya asszony, aki egyedül nevelte fel Andit.

– Nekem nem volt ez olyan könnyű, de amikor ilyen pici gyereke van valakinek, legyen bárhogy is, az a legnagyobb boldogság – tette hozzá a büszke édesanya.

Keleti Andreát egyedül nevelte fel az édesanyja Fotó: Saját

10 kilót fogyott

Keleti Andi ugyan nagyon jó géneket örökölt édesanyjától, de tesz is érte, hogy olyan formában legyen, mint lánykorában. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években két ruhaméretet fogyott egy elixír segítségével.

– Több mint két éve sikerült visszaszerezni a lánykori alakomat a palesztin népgyógyászat kincseinek és a grönlandi moszatoknak köszönhetően. Ezek miatt jelentősen kevesebb lett az étvágyam, és koplalás nélkül fogytam összesen 10 kilót, amit azóta tartok is – tette hozzá a táncművész.