Vége a háborúnak Straub és Götz között

Közel egy év után eláshatja a csatabárdot Straub Dezső és Götz Anna. A Vidám Színpad vezetőségének tagjai azután rúgták össze a port, hogy az egykori igazgató, Böröndi Tamás 2020. novemberében elhunyt és átszervezések kezdődtek a teátrumnál. Straub a Facebookról tudta meg, hogy a művészeti vezetői munkájára nem tartanak igényt, sőt a parázs vita közepette még pert is kilátásba helyezett ellene az egykori direktor özvegye, Götz Anna.

Straub Dezső a hónap elején ünnepelte 70. születésnapját, amelynek kapcsán meglepő módon Götz Anna is levelet írt neki. Már önmagában az is különös, hogy a durva üzengetések után felköszöntötte, ám ennél többet is tett: felkérte, hogy mivel Straub egyidős a Vidám Színpaddal, ez évben, egy ünnepség keretében együtt ünnepeljék meg a két születésnapot! Ám egy, a születésnapján megjelent cikk szerint a művész úr befejezettnek tekinti a Vidám Színpaddal a kapcsolatát, hiszen azóta több színházi megkeresése is él!

– Fontos leszögeznem, hogy az az interjú még jóval Anna megkeresése előtt készült. Amikor már másfél éve semmilyen közeledésemre nem reagált az egykori színházam. Őszintén szólva nagyon meglepett ez a fordulat. Ugyanakkor kedves és megtisztelő a gondolat.

Kértem is időpontot egy személyes találkozóra. Lenne mit megbeszélnünk!

Még nem érkezett válasz, de tisztelettel várom

– mondta a Borsnak a Jászai Mari-díjas színész, aki úgy tűnik, szintén nyitott arra, hogy elássa a csatabárdot és ha csak egyetlen alkalomra is, de visszatérjen azokra a világot jelentő deszkákra, amelyhez oly sok emlék köti őt.

Hogy végül tényleg véget ér-e a háború Götz Anna és Straub Dezső között, csak a két fél kompromisszumkészségén múlik. Természetesen mi is beszámolunk majd a történet folytatásáról.