Vavra Bence úgy érzi, senkiként érkezett a Sztárban sztárba, mégis nyert

A Sztárban sztár idei évadának megnyerése után Vavra Bence és barátai méltó módon ünnepeltek. A TV2 stúdiójától egy belvárosi szórakozóhelyen találkozott szinte mindenki, aki a produkcióban dolgozott.

A közösségi oldalak is tele lettek a Sztárban sztár stáb-bulijáról származó történetekkel, ahol látszik, mindenki megkönnyebbült és hihetetlenül jól érezte magát. A bulin még Tóth Andi is tiszteletét tette, aki állítólag csak egy forró teát, meg egy mentes vizet fogyasztott. Nem úgy a többiek: a képek tanulsága szerint borral és temérdek pezsgővel koccintottak a jelenlévők.



Volt is mit ünnepelni! Miután Vavra Bence az egész mezőnyt maga alá gyűrte, elmondta: a győzelme többet jelent számára egy egyszerű trófeánál.

– Hatalmas nevekkel kellett versenyeznem ebben a műsorban, akikhez képest én nagyjából egy senkiként éreztem. Boldog és büszke vagyok, hogy egy műsorban lehettem, és egy lapon említettek például Stohl Andrással. Úgy érzem, hogy a nézők értékelni kezdték azt, amit adni tudok és az elmúlt pár hét hatalmas lehetőség volt, hogy megmutassam, ki is vagyok igazából – mesélte a Borsnak a Sztárban sztár győztese, aki korábban arról is beszámolt lapunknak, mi is motiválta őt a hétről-hétre.



Gyerekre vágyik

– Szeretnék egyszer egy kislány apukája lenni! Tudom, hogy nem szabad semmit sem elsietni, de érzem, hogy azért én is közeledek már a korhoz. Nem akarok késői apuka lenni. Olyan környezetben nőttem fel, ahol a gyerekeket mindenki támogatta és szerette. Nekem ez az amin inkább gondolkodok, nem a rock and roll meg a csajok. Ezzel a műsorral is csak segíthetek megteremteni a körülményeket egy kis csöppségnek, hogy gondtalanul tudjon felnőni – tette hozzá az énekes.