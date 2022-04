Vavra Bence úgy érzi, senkiként érkezett a Sztárban sztárba, mégis nyert

A Sztárban sztár idei évadának megnyerése után Vavra Bence és barátai méltó módon ünnepeltek. A TV2 stúdiójától egy belvárosi szórakozóhelyen találkozott szinte mindenki, aki a produkcióban dolgozott.

A közösségi oldalak is tele lettek a Sztárban sztár stáb-bulijáról származó történetekkel, ahol látszik, mindenki megkönnyebbült és hihetetlenül jól érezte magát. A bulin még Tóth Andi is tiszteletét tette, aki állítólag csak egy forró teát, meg egy mentes vizet fogyasztott. Nem úgy a többiek: a képek tanulsága szerint borral és temérdek pezsgővel koccintottak a jelenlévők.



Volt is mit ünnepelni! Miután Vavra Bence az egész mezőnyt maga alá gyűrte, elmondta: a győzelme többet jelent számára egy egyszerű trófeánál.

– Hatalmas nevekkel kellett versenyeznem ebben a műsorban, akikhez képest én nagyjából egy senkiként éreztem. Boldog és büszke vagyok, hogy egy műsorban lehettem, és egy lapon említettek például Stohl Andrással. Úgy érzem, hogy a nézők értékelni kezdték azt, amit adni tudok és az elmúlt pár hét hatalmas lehetőség volt, hogy megmutassam, ki is vagyok igazából – mesélte a Borsnak a Sztárban sztár győztese, aki azt is elárulta, mit csinált a műsor mellett az elmúlt 9 hétben.



Malek Miklóssal dolgozik

– Miközben hétről-hétre készültem a produkciókkal, közben megszületett az Így volt szép című dal, amit éppen a napokban fejeztük be Malek Miklóssal és a Noord Records nevű holland kiadómmal. Izgatotton várom, hogy a közönség hogyan fogadja majd – tette hozzá az énekes.