Varga Miklós: Aki háborúpárti, az egy két lábon járó idióta

– Természetesen figyelemmel követem a háborúval kapcsolatos híreket. Aggódom, hiszen borzalmas dolgok történnek, nem messze az országhatártól. Szerintem az egyetlen jó megoldás, amit Magyarország tehet, az az, hogy kimarad a háborúból. Egy kis ország vagyunk, érdemben nem tehetünk mást. Bele se merek gondolni, milyen következményekkel járna, ha esetleg mégis valahogy másképp történne, és itt is hasonló szörnyűségek történnének, mint Ukrajnában. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerintem egyetlen normális, józanul gondolkodó ember sem véli úgy, hogy a háború és az erőszak bármire is megoldást jelenthet – jelentette ki határozottan a színész, aki természetesen él április 3-án a szavazati jogával, és az sem kérdés, hogy a béke jegyében hová húzza be majd azt a bizonyos X-et.