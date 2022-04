Bűntudat: változtatni akart, de nem tudott Simon Kornél

Simon Kornél nagyon örült, amikor megtudta, hogy felkérték a Pepe egyik főszerepére. A sorozatban Kollár Gábort, egy Michelin-csillagos sztárszakácsot alakítja. Eddig nem igazán merült el a gasztronómia rejtelmeiben, de ha ideje engedi, szívesen grillezik a szabadban. Ilyenkor az ő reszortja a hússütés, igaz, az alapanyag miatt olykor van némi bűntudata.

Vasárnap este startol a TV2 új sorozata, amiben Simon Kornél a séfet alakítja

Forrás: TV2

– Nagy húsevő vagyok sajnos. Tudom, hogy ez nem jó, sajnálom az állatokat, korábban próbáltam lemondani róla, de nekem valamiért nem megy. Olykor bűntudatom is van, amikor húst eszem, de nem tudok jóllakni, ha kimarad – kezdte a Borsnak színész, s elárulta, miért jutott arra az elhatározásra korábban, hogy megpróbál áttérni a húsmentes étkezésre.

– Lelkiismereti okokból tettem. Nem jó érzés, hogy így vagy úgy, de szenvedést okozok a táplálkozással. Az ősember is ezt csinálta, de akkoriban egyenlő esélyekkel indult. A férfiak elmentek vadászni és benne volt a pakliban, hogy valaki közülük nem jön vissza – vélekedett Kornél, s bár nem tud lemondani a húsról, megtalálta a módját, hogy a vásárlásai során ne támogassa ezeket a farmokat.

– Ez a feleségem érdeme, ő nagyon tudatos ebből a szempontból. Amit lehet, azt kistermelőktől, őstermelőktől vagy biogazdálkodásból szerezzük be, így megvan az az illúzió, hogy kevesebb szenvedést okozunk. Bár akárhogy is nézzük, akkor is a halálról beszélünk, de legalább jó körülmények között élnek az állatok.

A Pepe egyik főszereplője komoly dilemmával küzd a húsevés terén

A tudomány egyre több olyan alternatívát talál, amely a későbbiekben kiválthatja a húst, mint alapanyagot. Létrehoztak már 3D nyomtatott húst, amely teljes mértékben növényi eredetű összetevőket tartalmaz.

– Azt gondolom, hogy vagy együnk húst és fogadjuk ezt el vagy ne együnk, de ne tegyünk úgy, mintha igazi lenne. Amikor húsmentesen próbáltam étkezni, kipróbáltam a gabonakolbászt, de azt éreztem, hogy ez nem ugyanaz. Ennél egyszerűbb megszokni, az ember nem eszik ilyesmit.