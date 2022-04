Tóth Gabi kitálalt, így gúnyolták ki saját kollégái

Az utóbbi időben rengeteg támadás éri Tóth Gabit. Megint szóba jött, hogy az énekesnőnek nincs éritettségije, és megaláztatások érték vidéki származása miatt is.

Tudjátok, hogy mindig fontos volt számomra, hogy őszintén megosszam veletek mindazt, ami velem történik. Úgy érzem, most jött el az a pillanat, hogy tiszta vizet öntsek abba a bizonyos pohárba – kezdte Instagram-oldalán Gabi.

– Ami velem történt valójában egy klasszikus karakter „gyilkosság” volt. Az Eucharisztikus Kongresszussal kezdődött, ahol én nyilvánosan is megvallottam a hitemet, amt egyébként sosem titkoltam, hiszen gyerekkoromtól velem van és természetes része a minden napjaimnak. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez egyes médiumokból, emberekből milyen elképesztő gyűlöletet vált ki . Pont azokból akik folyamatosan az elfogadást, toleranciát kérik számon azoktól, akik nem az ő szájuk íze szerinti értékrendet vallják. Folyamatosan azzal támadtak, hogy nincs érettségim, magyarán leostobáztak, megvett a hatalom, álszent vagyok... Miközben ebben az időszakban nekem a politikához közöm nem volt. Csendben jegyzem meg, a választási kampányban sok vidéki honfitársam kapta meg az ostoba jelzőt. Mondjátok, mi ez, ha nem kirekesztés, lenézés? Számomra persze, ez nem volt újdonság, 17 év alatt kaptam már ennél durvább támadásokat is, például a magukat értelmiséginek tartó kollégák rendszeresen gúny tárgyává tettek, azzal, hogy tájszólással szóltak hozzám. A sokadik ilyen megkülönböztetés után rájöttem arra, hogy nemhogy nem kell szégyellni, de büszkének kell lenni arra, hogy honnan származom. Mint ahogy az is bebizonyosodott idővel, hogy nem a papírok száma határozza meg az embert – jelentette ki az énekesnő.

Majd hozzátette, az eddigi szakmai pályafutása alatt sosem jutott eszébe az a gondolat, hogy közéleti szerepet vállaljon, és az értékrendjét sem titkolta, amit otthonról hozott magával. Mégis megdöbbenti az a gyűlölet, ami gyakran felé irányul.

Fotó: Bors

Az a nemtelen, sokszor igaztalan támadás cunami, azonban, ami a magukat elfogadónak és toleránsnak hirdető oldalról érkezett felém gyakorlatilag belesodort egy olyan szerető közegbe, ahol valóban el-és befogadtak. A legnagyobb bajban álltak mellém és segítő kezet nyújtottak. Az őszinte igazság az, hogy soha nem vártak tőlem semmit ezért cserébe és „megvenniük” sem kellett, hiszen mindig is ez volt az én hitem szerinti, valódi közösségem. Biztosan sokan emlékeznek még 2012. márciusára, amikor a 15.-ei ünnepségen, a Kossuth téren büszkén énekeltem többed magammal a Nemzeti Dalt – hívta fel a figyelmet.

– És így érkezünk meg az elmúlt hetek történéseihez. Terror Háza Múzeum emlékkoncert, Daloskönyv, Békemenet és a Himnusz Székesfehérváron. De lehet bárhol, a nemzet himnuszára sosem mondanék nemet, mert úgy érzem, hogy elárulnám azzal a hazámat. Elképesztő érzés volt állni azon a színpadon, mert még el sem kezdtem énekelni, máris olyan szeretet áradt felém a tömegből, ami felülírt minden meghurcolást, gyűlöletet, amit az elmúlt hónapokban kaptam. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki kitart mellettem és a szakmai teljesítményem alapján ítél rólam. Én ma is ugyanaz a lázadó vagyok, aki harcolni fog az igazságért, a családjáért és értetek – olvasható az énekesnő posztjában.