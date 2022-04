Egymillió dollárért kelt el Taylor Swift gyermekkori otthona

Februárban vált eladóvá az a három szintes, öt hálószobás, 325 négyzetméter alapterületű luxusingatlan, amelyet Taylor Swift az otthonának hívott gyermekként: három éven keresztül, egészen 14 éves koráig élt itt a későbbi szupersztár, aki állítólag ebben az 1929-es építésű házban tanult meg gitározni, és itt is írta legelső dalait. A pennsylvaniai Berks Countyban található lakást eredetileg 1,1 millió dollárért árulta korábbi tulajdonosa, de végül 1 millió dollárt, azaz közel 350 millió forintot fizetett érte valaki – adta hírül a New York Post.

Ilyen konyhát nem mindenütt látni Fotó: CNN

A luxusotthonból anno azért távozott Swift családja, hogy Nashville-be költözhessenek, és elindíthassák lányuk zenei karrierjét. Noha az énekesnő évtizedekkel ezelőtt élt, az új tulajdonos mégiscsak magáénak tudhat egy darab zenetörténelmet, plusz hát anélkül is kijelenthetjük: egy minden igényt kiszolgáló ingatlan tulajdonosa lett.

Itt szaladgált a kiskamasz Taylor, mielőtt profi énekesnő lett volna belőle Fotó: CNN

Taylor Swift, az ingatlanmágnás

Swift maga is komoly ingatlanportfólióval rendelkezik. Állítólag összesen 80 millió dollár értékben rendelkezik lakásokkal a világ minden táján: Londonban, New Yorkban, Rhodes Islanden és Los Angelesben is van otthona. Sőt: New Yorkban egész konkrétan egy egész háztömböt vett meg még 2014-ben 47,7 millió dollárért. Emellett Nashville-ben két lakást is vett magának, hogy bármikor visszatérhessen karrierje bölcsőjébe.