Térdprotézist kapott Schuster Lóránt

Schuster Lóránt nemrég térdműtéten esett át. A zenész jelenleg a gyógyulásra koncentrál, elmondása szerint nagyon jól halad. Három hetes rehabilitációját tölti, és készül a visszatérésre.

Most jött el az a pillanat, hogy meg kellett operálni a térdemet, már sajnos nagyon fájt mindkettő. A lépcsőzés is nehéz volt számomra. Így belevágtam, és a jobb térdembe teljesen fém protézist ültettek be. Egy 16 centis seb maradt a műtét után, és már kiszedték a varratokat – mesélte a Borsnak a P. Mobil vezetője. Az énekesnek még vannak fájdalmai, de állítása szerint egyre jobban érzi magát, és nagyon jól halad a gyógyulása, azaz hamarosan haza is mehet.

– Már jobban vagyok, gyógytornászok foglalkoznak velem, április végére már haza engednek. Most még csak járó kerettel tudok sétálgatni, de rajta vagyok, hogy minél előbb eldobhassam azt is. Persze, még otthon is foglalkoznak velem, mert körülbelül 4-6 hónap a teljes gyógyulás. Annyi idő kell az izmoknak, hogy minden rendesen benője a protézist és újra száz százalékos legyek – fűzte hozzá a fiatalos zenekarvezető, aki már tervezi a visszatérést is, hiszen a mai napig mindene a zene, a P. Mobil és a közönség. Nem szeretne hosszú ideig távol maradni, hiszen szereti és imádja a munkáját.

– Nagyon várom, hogy végre hazaengedjenek. Ha beteg az ember, akkor nagyon kiszolgáltatott. De a legfontosabb, hogy május elsején szeretnék színpadra állni – mondta elszántan Lóránt.