Sáfrány Emese elárulta, milyen hatással van kisfiára, hogy a szülei szakítottak

Egy hete jelentette be Sáfrány Emese és futballal foglalkozó párja, Hornyák Ádám, hogy négy év együttlét után szakítanak.

A légtornász-modell azonban nem tört össze lelkileg.

Nolennek van egy anyukája és egy apukája, és ez semmitől nem változik. Elég időt töltünk vele mindketten, abban biztos vagyok, hogy ő ebben nem szenved hiányt. Igazán boldog és vigyori kisbaba – újságolta a helyzetet a szépséges kismama, aki majdnem egy éve, hogy gyakorolja az anyaságot, amit imád! S bár, az édesanyák tudják a legjobban, hogy egy 10 hónapos kisfiúval milyen nehéz az élet: egy folyton mocorgó, mindenre kíváncsi kisbaba, aki éppen a nagyvilág felfedezésére indul, roppant sok figyelmet és elővigyázatosságot igényel - az anyuka, úgy tűnik, nagyon jól állja sarat.

Nemrég az Állatkertben is jártak

Nolen baba még kapaszkodva, de gyorsan helyet változtat, állandóan rajta kell, hogy legyen az édesanyja szeme. Ezért Emesének a szakítás óta talán még több lett a teendője.

Nagyon kell ügyelni, hogy elkerüljük a veszélyes helyzeteket, például babazárat tettünk az ajtókra, és lesni kell minden mozdulatát – kezdte a gyönyörű anyuka a Borsnak. Emese azonban nem valamiféle teherként, feladatként éli meg mindezt, ellenkezőleg: nagyon élvezi ezeket a napokat.

Elmondta, hogy az egész életét megváltoztatta az anyaság, melyre régóta készült már, s noha ő mindig lányos mamaként látta magát, a mostani énje már érti, miért „kapott” fiút.

Egyszerűen elolvadok tőle. Most értettem meg, miért mondják, hogy milyen jó dolga van a fiús anyukáknak! – mesélte a híresség mosolyogva, és hozzá tette, hogy úgy véli, az anyaság adott igazán értelmet az életének. Receptre írná fel ezt az érzést minden nőnek, és biztos abban is, hogy Nolennek lesz testvére is.

Már 10 hónapos a kis csöppség

Kell az énidő

Emese abban hisz, hogy nem szabad minden nap 0-24-ben együtt lenni a pici-babákkal. Aki teheti oldja meg, hogy segítséggel időt szakítson magára is.

– A nagymamák tudnak segíteni abban, hogy legyen egy kis időm néha magamra, amit én a munkára szoktam szánni főleg, de van, hogy épp el tudok menni edzeni, vagy barátokkal találkozni. A lényeg, hogy legyen némi énidő – nyilatkozta Sáfrány Emese.

Kibújt a fog

A kisfiúnak már ki is bújt az első foga, bár e nélkül is remekül elboldogult eddig is bármilyen étellel. Emese elmondta, hogy amilyen nagyevő a baba, olyan rossz alvó, így a nyugodt alvásért van, hogy könyörögni kell.