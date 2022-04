Megszólalt a Borsnak a Kihívók kiesője: Kudarc ez, mégis elértem, amit akartam!

Felpörögtek az események az Exatlon Hungary All Star évad utolsó hetében. Hétfőn a selejtezőkkel folytatódott a kiélezett harc a kétszer 15 millió forintos fődíjért. A feszültség szinte tapintható volt, mindenki nulláról indult, aki elsőként érte el a 4 pontot, biztonságban érezhette magát, legalábbis azon a napon.

Nagy volt a tét: hamarosan véget ér az évad Fotó: TV2

Végül az utolsó két fiú és két lány párbajozott. Rozs Gergő a saját évadában sérülés miatt hamar távozott, most Jósa Danny állította meg, maratoni, 10 futamos párbajon.

Kudarc valahol ez, de lényegében elértem, amit akartam

– kezdte a Borsnak veresége után Rozs Geri.

Gerinek kellett végül távoznia Fotó: TV2

– Olyan célokkal jöttem ki, hogy ne sérülés miatt menjek haza, és minél tovább jussak. Volt sok pont, amikor elhittem, hogy meg tudom csinálni, de aztán a „mi van, ha nem!?” érzés beférkőzött a fejembe, és akkor történt meg az, hogy Danny behúzta a győztes pontot. Az első évaddal ellentétben az All Starban meg tudtam mutatni, mire vagyok képes, milyen változáson mentem keresztül és számomra ez hatalmas boldogság. Fura érzések kavarogtak bennem, de elégedettséget is érzek, mert annyit kaptam a csapattól és annyit tanultam e 66 versenynap alatt, hogy biztosan „többként” megyek haza innen. Úgy gondolom, ahogyan a ceremónián mondtam: lehet, hogy a kupa be tud porosodni, de amit én itt kaptam a csapattársaimtól, az egy életen át elkísér és tudom hasznosítani, a javamra fordítani.