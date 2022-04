Döbbenet: Ezt a furcsa ételt kívánja a várandós Rihanna

A különös ételkombinációk utáni sóvárgás a várandósság időszakának egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Az állapot az amúgy is extrém énekesnő terhességét is végigkíséri: Rihanna most azt is elárulta, mi az a konkrét íz, amire a legjobban vágyik mostanában.

A barbadosi énekesnő januárban jelentette be, hogy első kisbabájukat várják szintén híres kedvesével, A$AP Rockyval, azóta pedig lesifotók ezrei lepik el a közösségi oldalakat, amelyeken a várandós szépség csodásan gömbölyödő pocakját bámulhatják a rajongók. Rihanna legutóbb a Vouge címlapján tűnt fel, a magazinnak pedig elárulta azt is, hogy terhessége alatt melyik bizarr ízkombinációt kívánja a legjobban.

