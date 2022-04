Rátörték az ajtót Markó Ivánra: lakása padlóján találták meg a félholt táncművészt

Megdöbbent a művészvilág: hetvenöt esztendősen váratlanul meghalt Markó Iván. A Kossuth-díjas táncművészt kórházban érte a halál, mivel a szervezete feladta a folyamatos harcot a nikotinnal, az alkohollal és a stresszel.

Magányosan élt hatodik kerületi lakásában Markó Iván. Többen is keresték, mindhiába. Aztán az egyik közeli ismerőse odament a lakásához, kopogott, zörgött, kiabált, de senki nem nyitott ajtót. Onnantól felgyorsultak az események, felfeszítették és feltörték a bejáratot, és amikor beértek a lakásba, ott találták a földön, mozdulatlanul fekve a táncművészt. A Blikk információi szerint alig lélegzett, már alig volt benne élet, a teste teljesen kiszáradt. Jó ideje lehetett ott, mozdulatlanságra ítélve, ájultan. Mentő szállította a János Kórházba, ahol három napon át küzdöttek az életéért, de csütörtök hajnalban meghalt Markó Iván.

„Harminc éve vagyunk barátok, harminc éve gondoljuk úgy a másikról, hogy fontos a számunkra. Az egyik legfontosabb ember. Hiszek a férfi és a nő barátságában, és erre mi vagyunk, illetve mi voltunk a legjobb példa. Egy családi kapcsolat révén ismertem meg Ivánt, és onnantól kezdve szinte elválaszthatatlanok lettünk. Nap mint nap beszéltünk, olykor ötször is telefonon, és ha csak az idő engedte, személyesen is. Imádtuk a kutyákat, neki volt egy bobtail, gyakran vigyáztam rá, és gyakran vigyáztam Ivánra is. Magának való ember volt, ám mégsem boldogtalan. Voltak az életében súlyos mélypontok, amikor az élet vagy inkább néhány ember váltásra kényszerítette, de túllendült mindenen, és élni akart. Szeretett élni, szerette a színházat, a táncot mindenekelőtt. Talán ezért is volt benne annyi akaraterő, hogy a közelmúltban, hosszú-hosszú évtizedek után leszokott a cigarettáról. Sajnos, túl későn” – mondta a Markó Ivánnal egyidős Komáromi Ágnes, aki laikusként, tánc- és kultúraszerető emberként sokszor nézte lenyűgözve barátja, Markó Iván előadásait, koreográfiáit. Talán ő volt az, aki legjobban ismerte az immár elhunyt táncost.