Elege van New Yorkból Mihalik Enikőnek, költözne a városból

Mihalik Enikő imádja New Yorkot, azonban úgy gondolja, nem ez a legmegfelelőbb hely egy gyerek felnevelésére. Eddig is tisztában volt a város „hátrányaival”, de míg meg nem született a gyermeke, nem zavarta. A gyönyörű modell az RTL Klub-nak elárulta: a következő öt évben el szeretne költözni a Nagy Almából.

New York kisbaba előtt talán egy sokkal élhetőbb város volt számomra. Most észreveszem, hogy mennyire zajos, koszos, nem mintha eddig nem tűnt volna fel. Eddig nem zavart. Most viszont azt veszem észre, hogy nem szeretném a gyerekemet a koszos járdákon sétáltatni, a büdös szemétszagban. A pandémia miatt rosszabbodott is a helyzet. Kertes házba vágyom, ez az 5 éves tervünk. Kutyástól, cicástól, babástól költözzünk – mondta, majd hozzátette, ha ő dönthet erről, mindenképpen nyugalmasabb helyre mennének.