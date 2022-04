Megszólalt szívműtétje után a Karinthy-gyűrűs magyar humorista

A napokban került sor Nagy Bandó András szívritmus-szabályozójának a cseréjére, ami újabb tizenöt évig segíti szíve működését. A Borsnak mesélt hogylétéről, az opercáióról és azt is elárulta, mikor tér vissza a színpadra.

Nem vicces, de ha az ember 75 éves, mondja azt, hogy „örülj, hogy vagy!” Én pedig nem csak „vagyok”, hanem energiával telve létezem – kezdte lapunknak. – Az utóbbi két évben már félévente volt kontrollom, lévén azt tudtuk, hogy a most kiszedett második pacemakerem is „halandó”, akár én, aki hordoztam. Most derült ki, hogy – ellentétben velem – elfogyott az energiája, szükséges a csere. Szerencsés vagyok, mert ebben a hónapban csak 23-án lépek föl, s addigra rendben leszek – árulta el, majd hozzátette, a beavatkozás nem vett sok időt igénybe.

– Kedden volt a kontroll, csütörtökön reggel bementem, több időt töltöttem a görgős ágyon, mint a műtőben: ott dr. Kónyi Attila húsz perc alatt kiemelte a régit, és behelyezte az újat. Délután négykor már jött értem Rita, a feleségem, és Gvendolin a kislányom – mondta érdeklődésünkre.

Egy napot töltött pacemaker cseréje miatt kórházban

A humoristának egy ideig még be kell tartania az orvos utasításait, hogy semmilyen komplikáció ne lépjen föl.

Kötelező a horizontális létezés, tíz napig nem folytathatom a napi edzéseimet, minden tilos, ami a seb gyógyulására veszélyes. Szerencsére egy ilyen PM-cserének minimális a kockázata, a mellizmomban húsz év alatt tasakká formálódott a PM. „tárolója”, a két elektróda már a szívben rögzült, a régiből az újba csavarozzák át a végződésüket, lezárják a metszést, és kezdődhet a várt-remélt 15 közös év – mondta érdeklődésünkre.

Bár most még egy kis ideig pihenésre kényszerül, hamarosan újra találkozhat vele a közönsége.

– Már nyomdában van a Mögöttem az élet című, szarkasztikus humorral megírt életösszegző könyvem, 400 kétperces novellával, és egy verses beszélgetéssel, mely morbid, de végtelenül humoros: a mellém telepedő kaszással beszélem át az életem. Május 13-án mutatom be, amikor az Orfűi Faluházban nyílik a festményeimből összerakott kiállításom, és még egy grátisz műsort is adok a vendégeimnek – fűzte hozzá Nagy Bandó András.