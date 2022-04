Magánélete miatt kevesebb munkát vállal: Tíz hónapja él boldog párkapcsolatban Nagy Sanyi

A szakmáját imádó színésznek mindig nehéz meghúzni a vonalat, mennyi munkát vállal el. Azonban van, hogy eljön az a pillanat, amikor már a feltöltődés, a teljesítés és nem utolsósorban a magánélet rovására mehet. Nagy Sanyi sok-sok év után ért el arra a pontra, hogy kevesebb szerepet vállal, és többet koncentrál magára.

– A pandémia alatt fogalmazódott meg bennem, hogy nincs elegendő dőm a magánéletemre. Nem lehet betervezni egy utazást, de még csak egy hosszú hétvégét sem. Nem hiszem, hogy az ember arra hivatott, hogy végkimerülésig dolgozzon.Mindez addig jó, amíg az ember szereti és élvezi, ha pedig nem tudjuk valahol feltölteni magunkat, az a teljesítmény rovására megy – kezdte a színművész. – Áprilisban már „csak” 18 előadásom lesz. Tudatos alakítottam így, szeretnék egy kicsit magamra is koncentrálni. Imádok kertészkedni, virágot ültetni. Hiányzik a kerti- és a fizikai munka, ami engem mindig is feltöltött. Nyáron tervezek elmenni a Balatonra vitorlázni – mondta.

Fotó: Molnár Péter

Sanyinak a döntésében persze nem csak ezek voltak a fontos tényezők.

– Tíz hónapja boldog párkapcsolatban élek, és nagyon jól vagyunk együtt. Nem szeretném ezt jobban színezni, sem beszélni róla. A párom civil foglalkozású, így komoly szervezést igényel, hogy a szabadidőnket össze tudjuk hangolni – fűzte hozzá.

A színész a pandémia miatti lezárások után azonnal belevetette magát a munkába, rengeteg előadást kellett bepótolni, most már lazább időszak elébe néz.

– Egy koprodukcióban vettem részt Nyíregyháza, Kaposvár, a Játékszín és Pécs is érintett volt. A Szente Vajk barátom-féle Legénybúcsú előadást én állítottam színpadra. Nehéz volt, mert mindezt az esti előadások mellett csináltam, és napi ötszáz kilométert autóztam másfél hónapon keresztül. Március hónapban 31 alkalommal játszottam. Most pedig az Egyszer három, néha négy előadásnak volt a bemutatója, melyet én rendeztem. De most már kicsit fellélegezhetek. Nyáron forgatjuk a Mi kis falunk következő részeit, és egy kosztümös filmben fogok szerepelni, de erről egyelőre többet nem árulhatok el. Lesz a színház mellett is bőven feladatom – mondta érdeklődésünkre.