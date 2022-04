Kulcsár Edinának megvan a véleménye G.w.M kirohanásáról

Nem finomkodott a szavakkal G.w.M, azaz Varga Márk, amikor napokkal ezelőtt gyermekei édesanyjának, Nagy Melanie-nak üzent a közösségi oldalán: gonosz, romlott nőnek nevezte exét. Természetesen a válasz sem maradt el, a rádiós műsorvezető vérlázítónak tartja, amit a rapper megenged magának.

Mit szólsz G.w.M kirohanásához, amit kiírt? Még mindig úgy érzed, ő az igazi? – kérdezte meg Kulcsár Edinát az egyik követője az Instagramon.

Nem különösebben formálnék véleményt, hiszen akkor a másik oldalról is írnom kellene, amitől maximálisan elzárkózom, de mivel sokan kérdezitek, nagy vonalakban reagálok! – írta Edina, majd kifejtette a véleményét:

„Igen, még mindig azt érzem, hogy ő az igazi! Az embernek vannak kirohanásai. Neked is, nekem is, csak úgy, mint a legtöbb embernek! Arról se feledkezzünk meg, hogy az ilyen jellegű kirohanások nem csak úgy magukról törnek ki egy emberből! Vannak ok-okozati tényezők is! Ő nem gondolja túl ezeket. Nem veszi figyelembe, ki mit fog róla gondolni, vagy hogy fognak-e róla cikkezni, mert nem érdekli! Nem órákon át fogalmazza a kiírásait, hogy az tetszetős és hangzatos, meg diplomatikus legyen, hanem a maga egyszerűségével – amit én imádok benne, – de egyenesen, őszintén, maximálisan magát adja és ehhez mérten is nyilvánul meg”