Krausz Gábor elmondta, milyen egy kétévessel együtt élni

Már Tóth Gabi is beszámolt blogjában arról, milyen az élet családosan, most azonban Krausz Gábort hallhatjuk őszintén reagálni erre a kérdésre. Ugyanis a ma esti Szerencsekerékben a séf is forgatja a kereket majd, eközben kicsit az életükről is mesélt Tibinek.

Hát, te is tudod Tibi, egy kétévessel milyenek a hétköznapok. Ezért is vagyok inkább itt! – vágta rá szellemesen Krausz, és hozzá tette viccesen, hogy arra is felkészült már, miként fogja az udvarlókat elűzni Hannaróza környékéről.