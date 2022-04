Kitálalt egy rab: Aureliót már most utálják a börtönben

Egy elítélt vallott arról, milyen körülmények között is tölti a mindennapjait Aurelio egy budapesti fegyházban. Ahogy arról a Bors is beszámolt, Aurelio Caversacciót 3 év 5 hónapnyi szabadságvesztésre ítélték drogfogyasztásért és emberrablásért. A rab azt állította, az egykori ValóVilág-győztes olyan kiváltságokban részesül, amelyről a „mezei” fogvatartottak csak álmodozhatnak. Ha nem is kérte, Aurelio szerinte úgy él a rács mögött, mintha VIP-vendég lenne.

- Egyszerűen bicskanyitogató, amit ennek a fickónak megengednek a börtönben! Az ominózus fegyintézet három részre van osztva, abból kettő igen fapados, az utolsó azonban felújított, a többihez képest olyan, mint egy palota. Persze, Aureliót itt helyezték el... Ami azonban a legfelháborítóbb, hogy míg mi a sétaudvaron egy ketrecszerű valamiben vagyunk bezárva és ott mozoghattunk, addig a VIP-osztag szabadon kondizhat, mindenfajta megkötés nélkül. Mint a bezárt állatok, úgy néztük, ahogy Aurelio vidáman és ami a legfontosabb, kényelmesen fejleszti az izmait. Úgy került a legjobb helyre, hogy semmit nem tett érte, ezzel automatikusan kivívta a többiek utálatát. Pedig egyébként nem arcoskodik a tag, próbál normálisan viselkedni, de ez a kiváltság elég volt ahhoz, hogy a legtöbbünket idegesítse – árulta el a Blikknek a neve elhallgatását kérő elítélt.

Megkeresték a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, valóban különleges elbánásban részesítik-e, ám a kommunikációs főosztály válasza szerint erről szó sincs.

"Valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak a fogvatartottakra - állt a BVOP levelében, amely a kondizásra külön is kitért: - A sétaudvarokon eleve nincs mód kondicionáló eszközök használatára."