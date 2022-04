Kasza Tibi az elmúlt időszakról: Az ember két évig riadtan nézett ki az ablakon

Elkezdődött a Szerencsekerék legújabb évada. A TV2 sikerműsorában ezúttal is Kasza Tibi a játékmester, a műsor háziasszonya pedig Sydney van den Bosch. Féktelen nevetésből, humorból és drámai pillanatokból ezúttal sincs hiány, amit a civil játékosok mellett minden este egy-egy sztárversenyző is garantál.

– Számomra a Szerencsekerék egy nagyon izgalmas utazás – kezdte a Metropolnak Kasza Tibi.

– Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy viszonylag hosszú képernyő-mentes időszak után ezzel a műsorral térhettem vissza. Ez az egész Covid-helyzet, és hogy az ember két évig riadtan nézett ki az ablakon, hogy mi is történik, nehéz volt nekem is. Műsorvezetőként nagyon hiányzott az, hogy dolgozhassak, műsort készíthessek. Amikor ebben a húzós forgatási rendben kicsit fáradtnak éreztem magam, mindig az jutott eszembe, hogy mennyire hiányzott is ez, mennyire szeretem ezt csinálni, és mennyire szeretek tévézni. Fantasztikus stábbal készítettük a műsort, nagyon összetartó a csapat, rendkívül figyelünk egymásra, hogy a lehető legfeszültségmentesebben teljen a forgatás, hiszen tényleg hetekig össze voltunk zárva reggeltől estig. Így nagyon fontos, hogy ilyenkor mindenki figyeljen arra, mit mond és hogyan. Én igyekeztem a legjobb formámat hozni és nagyon hálás vagyok érte, hogy egy fantasztikus stáb segítette végig a munkámat, akik mindent beleadtak, hogy a legjobb műsor kerüljön képernyőre – mondta el Kasza Tibi.

Az új évadban is Kasza Tibi lesz a játékmester Fotó: Nagy Zoltán

Curtis is megmérettette magát

A szerdai adásban Curtis képviselte a sztárokat a versenyzők közül. A játékban a Fradi induló egy sora volt feladva feladványnak, amit a köztudottan UTE szurkoló Curtisnek kellett megfejtenie és kimondania lelkesen. A fődíj játékba nem jutott be, a civil játékos sem nyert, a szórakozás azonban garantált volt.

Izgalomban nincs hiány

A Szerencsekerék ízig-vérig szórakoztató műsor lett, rengeteg nevetéssel, izgalmas feladvánnyal, nagyon sok drámával, az új epizódok alatt a nullázások, a sorsfordító pillanatok sokkal intenzívebben vannak jelen. Egy még szórakoztatóbb, még feszültebb és olykor bizony drámákkal, könnyekkel teli adások várnak a nézőkre. Többek között olyan hírességek pörgetik meg majd a kereket, mint Jakupcsek Gabriella, Ördög Nóra, Erdélyi Mónika, Bódi Margó, Krausz Gábor vagy épp Stohl András.