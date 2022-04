Ijesztő fájdalmai miatt orvoshoz fordult az Exatlon sztárjának várandós felesége

Új külsővel és lakásfelújítással várta haza Dominikáról Nagy Danit a felesége. A második gyermekükkel várandós Ramóna erről egy videót osztott meg a YouTube-csatornáján, amelyben azt is elmondta, hogy érzi magát most.

Óriási nagyot nőtt a hasam, még fekete nadrában is látszik – fogalmazott a 32 hetes terhes Ramóna.

Már elég komoly fájásaim vannak, pontosan ugyanolyanok, mint Olivérrel. Derék tájékon, hátul, csípő, közelítő – ilyen belenyilaló fájások. Meg a méhemet is éreztem, és őszintén megmondva kicsit meg is ijedtem, hogy ez normális-e meg mi történik. Azóta voltam már dokinál, végre találkoztam a szülészorvosommal, egyébként minden rendben van. Elkezdett picit tölcsérszerűen megnyílni a méhszájam, de ne stresszeljek be emiatt, magnéziumot kell még többet szedjek – mondta.

Eldöntötte, visszavesz a tempóból és nem tart most egy ideig intenzív edzést.