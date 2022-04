Így fest a való életben a Bridgerton család sztárja

Bár karaktere szerint nem épp a legstílusosabb a megjelenése a Penelope Featheringtont alakító Nicola Coughlannek, a való életben nagyon is sikkes szépség.

Szerepe szerint ugyanis méltatlanul elnyomott, kissé duci fiatal nő Penelope, ám nagyon fontos a karaktere, amiről szándékosan nem árulunk el többet, nehogy lelőjünk egy izgalmas részletet azok számára, akik még nem kezdtek bele a sorozatba.

Fotó: Pat Mcgrath x Netflix via Bestimage

A való életben tökéletes ellentéte karakterének Nicola. A Netflix-sorozatban a nézők színpompás ruhákban és vörös loknikkal láthatják őt. Ám az eredetileg szőke hajú fiatal nőt valószínűleg az utcán fel sem ismernénk. Imádja a látványos sminkeket, nem mellesleg szereti az öltözködésével is megmutatni nőiességét.

Az ír születésű színésznő számára a Bridgerton család hozta meg a világhírnevet, holott már 5 évesen tudta, az a célja, hogy ünnepelt színésznő legyen.

Lesz-e még elég pletykája Lady Whistledownnak?

A Bridgerton család első évada 2020 decemberében vált elérhetővé a Netflixen, és azóta kíméletlenül tarolt, nem csoda hát, hogy alig várták a rajongók a folytatást, ami 2022. március 25-e óta elérhető.

Míg az első évad nagyrészt Julia Quinn A herceg és én című könyvéből merítette a szálait, addig a második évadot az írónő A vikomt, aki engem szeretett című regénye ihlette.

Ami a későbbi évadokat illeti, a Netflix már azt is megerősítette, hogy harmadik és negyedik évadra is számíthatunk. Ha pedig a sorozat producere, Shonda Rimes is úgy akarja, a sorozatnak összességében nyolc évada lesz, ami a továbbiakban is Julia Quinn regényei alapján fog folytatódni. Minden regény egy-egy testvér romantikus kalandjait meséli el, így a sorozat végére Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory és Hyacinth szerelmi életébe is mélyebb betekintést nyerhetünk, vagyis rengeteg kalandos esemény vár még ránk.