Idősebb Gáspár Győző: Gáspár Laci egyszerűen hazudik

Hatalmas port kavart az Összezárva Hajdú Péterrel című műsor pénteki adása, melyben Gáspár Laci leszedte a keresztvizet a Gáspár család másik feléről, vagyis idősebb Gáspár Győzőről és Győzikéről. Előbbiről azt állítva, hogy elfordult tőlük, amikor Laci édesapja beteg lett, míg az utóbbi tehetségét kérdőjelezte meg nyilvánosan. A Gáspár család összezárt és egy emberként kérik ki maguknak a híres rokon vádjait.

„Lacika nem a becsületéről volt híres”

– A feleségem emlékét, engem és a fiaimat nem lehet nevetség tárgyává tenni, de főleg Gáspár Lacika nem teheti ezt meg és ő ezt pontosan tudja – kezdte a Borsnak az idősebb Gáspár Győző.

– Laci édesapját szerettem és tartottam is vele a kapcsolatot, bár az igaz, hogy vele nem, hiszen neki maradjunk annyiban, hogy rossz híre volt Balassagyarmaton. Nem akarok többet mondani annál, minthogy nem éppen a becsületéről volt híres – mondta a Gáspár család feje, aki szerint az X-Faktor mentora elfelejtette, hogy kinek is köszönheti, hogy annak idején eljuthatott Budapestre a Megasztárba.

– Dühítő volt azt hallani a tévében, hogy mi nem segítettük őket! Gáspár Laci egyszerűen hazudik, hiszen a feleségem volt az, aki ruhákat vett neki, hogy fel tudjon menni Pestre. Aztán a cégem kisbuszát is odaadtuk sofőrrel együtt, hogy a családja eljusson a műsorra, majd haza is kerüljenek Balassagyarmatra – háborgott. – Ez a fiú el sem jött a feleségem temetésére, de ezen nem is csodálkozom, hiszen annak ellenére, hogy most Hajdú Péternél az apja iránt érzett szeretetéről és tiszteletéről beszél, a sírja közelébe sem megy. Ha én kéthetente nem járnék ki, egy szál virág se lenne ott – fakadt ki a Borsnak az idősebb Gáspár, akihez csatlakozott fia, Gáspár Zsolti is.

„Söprögessen a saját portáján, van mit...”

– Maradjunk annyiban, hogy az egész család felháborodva nézte Lacika rólunk alkotott véleményét az Összezárva című műsorban. Csak annyit fűznék hozzá: ahogy látom, elfelejtette, hogy az édesanyám mennyit tett érte annak idején. De nem baj, majd mi emlékeztetjük rá! Én elismerem a tehetségét, hiszen nem semmi az, amit letett az asztalra. Azt viszont kikérem magamnak, hogy szájára vegye apámat és a testvéremet – reagált Zsolti gazda.

Fotó: Máté Krisztián

„Az anyósom temetésére sem jöttek el”

Gáspár Laci botrányos kijelentései eljutottak Győzikéhez és Bea asszonyhoz is. A showman úgy döntött, egyelőre nem veszi fel a kesztyűt másod unokatestvérével szemben, de felesége nem fogta vissza magát és kiállt férje és apósa mellett.

– Nem értem, hogy Lacika miért a férjemet és az apósomat pécézte ki magának, hiszen van még bőven unokatestvére és másod unokatestvére, akiket bezzeg nem emleget. Jah, hogy az fáj neki, hogy Győző papa nem szórta el a pénzt és sikeres vállalkozó lett?! Én úgy tudom, hogy csak azután lett számukra fontos rokon az apósom, miután megneszelték, hogy jómódú lett. El is fogadták a segítséget a Megasztár alatt, de az anyósom, Mari mama temetésére már nem jöttek el, pedig rajtuk kívül mindenki ott volt. Hogy jön ő ahhoz, hogy a férjem tehetségét megkérdőjelezze?! Talán nem akkora énekes, mint ő, de hogy az ország első számú showmanje, azt nem veheti el tőle – reagált Bea asszony, aki jelezte, rengeteg mindent tudna még mesélni az énekesről és a családhoz fűződő viszonyáról, de inkább visszafogja magát és ezt javasolja Gáspár Lacinak is.

Fotó: Nagy Zoltán

Hajdúnál szólt be családjának az énekes

Gáspár Laci bizony nem finomkodott, amikor a Life TV műsorban szóba került a rokoni szál közte és Gáspár Győzőék között. „Rokonok vagyunk, másod-unokatestvérek. Apu mindig mesélt róluk. Őket úgy hívták ott a környéken, hogy Ewingok, Nógrád megyeiek. Tőlünk 50 percre van autóval. Mi meg a szegények voltunk. Nem foglalkoztak úgy velünk” – mondta a Megasztár felfedezettje, aki szerint a bajban nem kaptak segítséget az akkor már jómódú rokonoktól. „Apu, amikor beteg volt, kórházban feküdt, mindig írt nekik, hogy látogassák meg, segítsenek egy kis pénzzel. Mindig ígérgették, de sose jöttek szinte” – magyarázta Gáspár Laci, aki ennek a sérelmének tulajdonítja, hogy kamaszként beszólt Győzikének egy tehetségkutatón, ahol mindketten indultak. „Ez bennem volt, és megmondtam neki: lehet, hogy van pénzed, de egyet nem tudsz megvenni, a hangot, a tehetséget. Azért van ez, hogy sose voltunk jóban...” – fogalmazott az énekes.