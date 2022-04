Hazugságvizsgálóra kötve tagadta Kulcsár Edina, hogy már tavaly ősszel elkezdődött volna a kapcsolata GwM-mel

Edina nagyon jó kalandnak gondolta, hogy hazugságvizsgáló alatt válaszol majd a különféle kérdésekre. Az őszinteségének és saját maga felvállalásának köszönheti, hogy ennyien követik a közösségi oldalakon. Mégis volt olyan időszaka, amikor nem szívesen látta magát viszont a tükörben, néha el is sírta magát. Sokan bántották amiatt is, hogy ilyen hamar rátalált a szerelem G.w.M mellett, nem sokkal azután, hogy bejelentették, Csutival elválnak az útjaik.

"Amikor már annyira nem tudod összekapni magad, hogy egy sötét szobában fekszel, és csak sírsz, és nem tudsz semmi másra gondolni, csak arra, hogy szegény én - ez a tipikus önsajnálat, ami egyébként nem jellemző rám, - akkor egész egyszerűen elkezdesz agyalni, és visszaforgatod az időt, hogy de miért? Ezt is megpróbáltam, azt is megpróbáltam, akkor menjünk visszább. És akkor egyszer csak jön a fény, és megvilágosodsz."

Mára azonban sokkal jobban van, amiben sokat segít neki az a pozitív töltet, amit új párjától, a rapper GwM-től kap.

A 20 perc őszintén hazugságvizsgálatán Edina nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy GwM-mel már tavaly ősszel elkezdődött-e a kapcsolata. A mutató nem lengett ki a válaszkor - derül ki az adásból. Edina részletesen elmesélte, hogyan és mikor kezdődött új kapcsolata. Szóba került az is, hogy egyelőre "kétlaki életet" él, és még tart a válásuk Csutival, vagyis még mindig a Szabó-Kulcsár Edina nevet viseli.

"Jelenleg az vagyok még, de lehet, hogy nem sokáig. Még én sem tudom, hogy mennyi ennek a lefolyása."

A teljes, egy órás beszélgetést bemutató podcast adásból pedig az is kiderül, most sokkal több időt tölt 2 éves kislányával, 3 és fél éves kisfiával. A testvére, anyukája, Csuti édesanyja is sokat segít neki, de így sem tud annyit dolgozni, mint korábban. "Még mindig keresem magam ebben a szituációban" - fogalmazott.

(VIA)