Harry herceg újabb bombát dobott le a királyi családra

Két év telt el azóta, hogy elhagyták a királyi családot, és egy év az Oprah Winfrey-vel készített botrányos interjújuk óta, de úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle újabb és újabb bombákat tud ledobni. Sussex hercege hamarosan megjelenő könyve előtt, amelynek célja, hogy "a királyi családot a szívükig megrázza", az NBC The Today című műsorában beszélgetett a legutóbbi királynői látogatásáról.

Harry herceg és Meghan titokban találkozott a királynővel és Károly herceggel a múlt héten a Windsori kastélyban. A kiszivárgott hírek szerint Harry azt mondta a nagyanyjának, a közeljövőben találkozhat Archie-val és Lilibettel is.

Harry a szerdai interjúban beszélt a találkozóról és arról is, miért örül, hogy az Egyesült Államokban él. Az egyik mondatára sokan felkapták a fejüket, ugyanis azt mondta, gondoskodik arról, hogy a királynőt "megfelelő emberek vegyék körül", hogy "védjék". Azt is elárulta, boldoggá tette, hogy újra találkozhatott a nagymamájával és annak különösen örült, hogy meg is tudta nevettetni.

Azt mondta: „Nagyon jó volt vele lenni. Annyira jó volt látni őt... Remek formában van. Mindig remek humorérzéke volt, és én csak gondoskodom róla, hogy védve legyen, és a megfelelő emberek legyenek körülötte."

Ezek után arról áradozott, mennyire jól érzi magát az Államokban, ahol tárt karokkal fogadták őket. Szavai szerint nem is hiányzik neki Anglia, az otthont már Amerika jelenti neki. Ez a szakértők szerint nyílt fricska a királyi családnak.