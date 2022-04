Friss hírek az Omega sztárjának állapotáról: megszólalt Elefánt

Először a Borsnak nyilatkozott húgyhólyagrák műtétje után Molnár György Elefánt, az Omega együttes gitárosa. Kórházi ágyából üzent aggódó rajongóinak.

– Egy súlyos műtéten vagyok túl, ami a korábbi mozgásszervi problémámmal nincs összefüggésben – kezdte újságírónknak Elefánt, aki a kórházban töltött időről is beszámolt:

– Öt nappal ezelőtt műtöttek, de még mindig fáradtnak érzem magam és sokat alszom. Nagyon kedvesek és segítőkészek a kórházban, próbálnak „összeszedni” több-kevesebb sikerrel, de már jobban vagyok. Még egy hétig biztosan bent leszek, és remélem, hogy akkor tényleg hazamehetek – mondta a Borsnak Molnár György Elefánt.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A szólógitárosnak nem most először kellett megküzdenie a betegségeivel. A zenész 2018-ban már egyszer szívritmuszavar miatt kórházba került. Akkor a húgyhólyagján találtak két daganatot, amiket sikeresen eltávolítottak, és azóta nem volt panasza. Ahogy azok a zenekar menedzserétől tudomásunkra jutottak, újból kiújult a gyilkos kór Elefánt szervezetében.

A Borsnak Trunkos András, az Omega menedzsere arról is beszélt, hogy még nem tudják, Elefánt mikor hagyhatja el a kórházat. Ennek időpontja nagyban függ egyes vizsgálatok eredményétől, amelyek megmondják: tovább szaporodnak-e a rákos sejtek a zenészlegenda szervezetében.

Felesége és gyerekei várják

Az Omega sztárját 2018-ban támadta meg a rettegett kór. Abban az időszakban azt nyilatkozta, hogy a hetvenedik életévét taposva egyedül attól fél, bármi is történik vele, nem akarja magára hagyni a feleségét és a két kisfiát, Álmost (15) és Zarándot (13). Egészségéért izgul korábbi házasságából született nagylánya, Zita (38) is. A Bors is szorít, hogy hamar felépüljön.