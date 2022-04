Fördős Zével kamerák előtt közölték, hogy a barátnője megcsalja

Hamarosan, jelesül május 2-án startol A Konyhafőnök újabb évada, az egyik előzetesből pedig nem csak az derült ki, hogy a játékosok közt lesz egy jós is, de az is, hogy a szakácsjelölt kártyát is vetett Fördős Zének, akinek leesett az álla a hallott kijelentéseknek köszönhetően. A lapok ugyanis arról vallottak: Zé barátnője már kifelé kacsintgat a kapcsolatukból.

A szívében az van, hogy már elmúltak a komolyabb érzései irántad és már félrekacsintgat. A jövőben nagyon sok veszekedést és feszültséget látok, de nem lesz vége, mert te teperni fogsz. Teljesen depressziós leszel – magyarázta a jós Fördős Zének.