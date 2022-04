Különleges ajándékok: Fát, lovat és sót is kapott születésnapjára Erzsébet királynő

Április 21-én töltötte be a 96. életévét a britek uralkodója, II. Erzsébet, akit minden bizonnyal idén is elhalmoztak ajándékokkal nem csak családtagjai, de más nemzetek vezetői is. Ezek az ajándékok azonban még véletlenül sem luxustermékek, sokmilliós ékszerek és hasonlók. Igaz, a királyi családnál karácsonykor is az olcsó és vicces ajándékok vannak terítéken, így talán meg sem kell lepődni: a születésnap sem a rongyrázásról szól. Ez persze nem jelenti azt, hogy a királynő ne kapna olyan ajándékokat, amit más senki.

Noha az idei ajándékokról még semmit sem tudni, korábban a palota nyilvánosságra hozta, mivel lepték meg 2016-ban az akkor 90 éves Erzsébetet.

Kétségtelen, hogy a legkülönlegesebb meglepetéssel a Brit Virgin-szigetek korábbi kormányzója, John Duncan készült, aki egy lila zacskóban egy adag sót ajándékozott, ugyanakkor az uralkodó kapott egy lovat, hat fát és két szarvast is. De emellett volt az ajándékok közt keretezett vers és kotta, valamint egy pár dobverő is. Persze voltak, akik hagyományosabb ajándékokkal érkeztek, borral, luxuspezsgővel, különleges csokoládéval, valamint Pak Kunhje volt dél-koreai államfő kozmetikumokkal.

