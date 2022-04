Egy képen Kulcsár Edina és Csuti gyerekei: nagyot nőtt Nina és Medox

Csuti a vasárnapot két gyermekével töltötte. A találkozásnak most különleges apropója is volt, ugyanis a kis Nina második születésnapját ünnepelték. A büszke apuka egy közös fotót mutatott az eseményről, amit az Instagram-oldalán is megosztott. Csuti elárulta, sosem unatkozik a kicsik mellett, aminek elsődleges oka, hogy a kislány igazi örökmozgó.

– Édes drága angyalkáim! Ma tartottuk Nincike szülinapi zsúrját! A fotó komoly jelentőséggel bír, ugyanis ez volt az egyetlen, összefüggő 6-7 perc, amíg egy helyen voltak nyugiban! – írta a fotó mellé az édesapa.