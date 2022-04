Baby Gabi megtörte a csendet: „Most vált igazán felnőtté”

Édesanyja 24 évvel ezelőtti halálát nagyon nehezen dolgozta fel Gabi, akkoriban súlyos depresszióval, pánikbetegséggel is küzdött. Csernus Imre rázta fel sok-sok évvel később az énekesnőt, aki nemrég életének másik legfontosabb szereplőjét is elveszítette: édesapja, Szklenár György hosszú betegeskedés után távozott - írta meg a Blikk.

– Karácsonykor már láttuk apun, hogy nincs jól, de január végén fordult igazán rosszra az állapota. Akkor már nagyon rosszul volt, mentőt hívtunk hozzá a testvéremmel. Tudtuk, hogy nagy a baj, cukorbeteg volt és a vérnyomásával is problémák voltak, végül leállt a veséje. Vasárnap vitték be a kórházba, szerdán pedig hívtak minket, hogy menjünk be hozzá, ha szeretnénk elbúcsúzni. Reagált arra, amit mondtunk neki, megszorította a kezem, de válaszolni már nem tudott. Eljöttünk tőle, fél órával később pedig csörgött a telefonom, a kórházból hívtak, hogy elment – csuklott el az énekesnő hangja, aki nem mindennapi kéréssel állt elő édesapja temetésén. – A testvéremmel ketten vittük apu urnáját a sírhoz. Nagyon nehéz volt ez mindkettőnk számára, de valahogy úgy éreztük, hogy ez a mi feladatunk.

Az énekesnő azt vallja, most vált igazán felnőtté, miután mindkét szülőjét elveszítette.