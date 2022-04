Álmában, békésen meghalt: reggel már nem tudták felébreszteni a népszerű színésznőt

Rae Allen békésen, álmában halt meg 95 éves korában. A Tony-díjas színésznő leginkább a Maffiózók, a Micsoda csapat és az Átkozott jenkik című filmekben játszott szerepeiről volt ismert, és szerda kora reggel elhunyt.

Rae színészi pályafutását Broadway színházi produkcióiban kezdte, miután 1947-ben végzett az Amerikai Színművészeti Akadémián. 1955-ben megszerezte első Tony-jelölését a legjobb színésznő kategóriában az Átkozott jenkik című filmben nyújtott alakításáért. Később 1967-ben ismét jelölték a Traveler Without Luggage című filmben nyújtott alakításáért. 1971-ben elnyerte a díjat az And Miss Reardon Drinks a Little című filmben nyújtott alakításáért.

Az ezredfordulón számos sikersorozatban kapott szerepet, köztük a Grace klinikában és a New York rendőreiben, míg a nagy vásznon olyan filmekben láthattuk, mint a Csillagkapu és az Üres város.