A korábbiaknál is kisebbek lettek Kulcsár Edina mellei

Soha nem ítélt el senkit Kulcsár Edina csak azért, mert valaki az önbizalma érdekében megcsináltatta a melleit, de ő korábban nem akart ilyen beavatkozáson átesni.

Vagy csak ezzel áltattam magam – fogalmazott Instagram-oldalán, amikor az egyik követője arról kérdezte, mi a véleménye a mellplasztikáról?

Pont mostanság kezdtem kicsit komolyabban elgondolkozni rajta. Mindig eljátszottam a gondolattal, de aztán azt mondtam, hogy jó nekem ez, amit kaptam. Csak aztán szültem 2 gyereket, meg szoptattam is és még a korábbinál is kisebb lett – vallotta be Kulcsár Edina.

Kifejtette, szerinte ha valaki sokat gondolkodik a mellplasztikán, akkor menjen el egy dokihoz csak konzultációra.

Ha ott megjön az elhatározás, akkor meg kell csináltatni, de ha továbbra sem tudja az illető, akkor hagyni kell! Én is ezt fogom tenni! – mondta.