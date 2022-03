Zámbó Krisztiánt szörnyként is szépnek látja kedvese

Zámbó Krisztián tarolt vasárnap este: bezsebelte a maximális zsűripontszámot, így 40 ponttal és a nézők elismerésével ülhetett a páholyban. Krisztián teljesen elérzékenyült, még egy könnycseppet is elmorzsolt örömében, ami nem csoda, hiszen pályafutását nem éppen a kiegyensúlyozott siker jellemzi. Hosszú évek óta bármit is tett vagy énekelt, mindig elhunyt édesapjához hasonlították. Zámbó Jimmy fiaként nehéz volt labdába rúgnia, főleg ha éneklésről volt szó, viszont elég volt egyszer lazábban vennie és máris kikezdték. Krisztián most végre megkapta az elismerést amitől érthető módon a mennyországban érezte magát. Meat Loaf: Bármit megtennék a szerelemért című számával mindenkit levett a lábáról. Az énekes a műsor után mesélt érzéseiről a Borsnak.

– Álltam már a színpadon többször úgy, hogy azt éreztem, nem sikerült...A Sztárban Sztárban is többször álltam a kiesés szélén, de most kimondhatatlanul boldog vagyok. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem csak a zsűri, de a nézők is engem találtak a legjobbnak. Annak külön örülök, hogy nem kerültem skatulyába és ha jól teljesítek, akkor nyerhetek is. Nagyon sokat dolgozom és azt gondolom, ezt most mindenki látta. Látták, hogy mennyire akarom, hogy milyen komolyan veszem ezt a műsort és ígérem ez a továbbiakban is így lesz – áradozott Krisztián, akit szerelme eddig is mindig támogatott, ám vasárnap este nem csak a kulisszák mögött, a színpadon is mellette állt. Zsuzsika hófehér ruhában táncolt, szörnyé maszkírozott párja mellett. A Borsnak elmondta, meglepetésnek szánták a közös szereplést.

Fotó: Szabolcs László

– Nem csak lelkileg tudtam támogatni Krisztiánt, de lett egy olyan közös emlékünk, ami örökre megmarad. Ráadásul pont most kapott 40 pontot is, így együtt győztünk. Azt akartuk, hogy senki ne tudjon arról, hogy benne leszek a produkcióba. Egyedül apukám tudta, szóval a családunk többi tagjának meglepetés volt – mesélte az énekes párja, aki szörnyként is imádta Zámbó Krisztiánt. – Nekem nagyon tetszik Krisztián és bármilyen rondára maszkírozhatják a lelke gyönyörű, én mindenhogy szépnek látom – mondta kedvesen Zsuzsika, aki 11 éve támogatja és szereti Krisztiánt.

Dallos Bogi búcsúzott

Sokakat meglepett, hogy épp Dallos Bogi esett ki a Sztárban Sztárból vasárnap este.

– A szüleim titokban eljöttek a stúdióba. Jól tették, hogy nem szóltak előtte, mert nagyon izgultam volna. Végül kiestem, így legalább annak örülök, hogy láthattak – mondta Bogi, aki nagyon hálás amiért szerepelhetett a műsorban.

Fotó: Szabolcs László

– Valamiért a férfi karaktereket nagy sikerrel alakítottam, Dua Lipaként, nőként ki is estem. Nagyon szerettem készülni a vasárnapi adásokra, biztosan hiányozni fog – fűzte hozzá Dallos Bogi.