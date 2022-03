Ide menekült Zámbó Krisztián a kiesés után

A 6. élő show végén Zámbó Krisztián és Ember Márk állt ott Tilla mellett, majd a nézők szavazatai alapján Ember Márk folytathatta a versenyt a Sztárban sztár színpadán. A Borsnak Krisztián azt mondta, picit kifáradt a hajtásban, de ennek ellenére mindig az járt fejében, hogy maximálisan szórakoztasson.

Sok dolgom volt az elmúlt hetekben. De ahogy kint álltam a színpadon, mindig az járt a fejemben, hogy mindenki velem nevessen, éreztem azt, hogy én mindent megtettem – kezdte Krisztián. – Nagyon tipikus egyébként, hogy pont a születésnapomon kapok el valami betegséget, ami nyilvánvalóan rányomja a bélyegét az egész hetemre. Én győzni akartam, de már úgy érzem így is elértem valamit. Bent maradtam ilyen sokáig, ilyen hihetetlenül jó énekesekkel. Szerintem a számomra kedves embereket is büszkévé tettem. Zsuzsikám is ott volt végig mellettem a verseny alatt és azon kívül is. Nem véletlenül szavaztak rám ennyien. Én kihoztam ebből a műsorból a maximumot és most – nem túl angolosan – de távozok – mondta Krisztián, aki az interjú után, a nővér ruhájában emelt fővel sétált be utoljára a Sztárban sztár 8. évadának öltözőjébe.

A kiesés után Zámbó Krisztián és Zsuzska Balaton körüli pályára álltak, hogy végre egy kicsit kettesben lehessenek. Kedvese, Takács Zsuzsi mesélt lapunknak arról, mi történik most Krisztián háza táján.

Fotó: Máté Krisztián

– Eljöttünk a Balatonra. Kell nekünk egy kis pihenés. Krisztián most egy pár napot azzal tölt, hogy teljesen regenerálódjon a műsor után. Kimerült kicsit. Sokat követelt tőle a Sztárban sztár, de nemsokára újult erővel kezd majd dolgozni a saját dalain és visszatér az élete a normális kerékvágásba.