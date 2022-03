Zámbó Krisztián szőke parókában: „Apám büszke lenne rám”

Zambó Krisztián csütörtökön saját maga jelentette be oldalán, hogy lebetegedett, emiatt beszélni is alig tud, és a próbát is ki kellet hagynia. A rajóngok aggódni kezdtek, hogy Krisztián számára véget ér a Sztárban Sztár, de az énekes minden erejét összegyűjtötte és színpadra állt, és Britney Spears bőrébe bújva az összes férfit megvadította.

Ez után a produkció után poszttraumás stressz szindrómában fogok szenvedni - reagált Makranczi Zalán

Zambó Krisztián kétségtelen, hogy gyakran szállít vidám pillanatokat, lehet rajta nevetni.

A király fia hercegnő lett! Apád volt a király, te meg lettél a pop hercegnő - tette hozzá Kökény Atilla.