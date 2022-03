Valkó Eszter: A gázért dolgozunk, több mint négyszerese lett a gázszámla Hollandiában

Közel egy hónappal ezelőtt tört ki az orosz-ukrán háború. Ennek gazdasági hatását már szerte a világban érzik. A Hollandiában élő Valkó Eszterék gázszámlája a négyszeresére növekedett azóta, de nem csak ebben, hanem az élelmiszerekben, azon belül a vaj árában is érzik a gazdasági szankciók hatását, ugyanis 25 százalékkal fizetnek többet, mint korábban.

– Itt is minden nap a háborúról szólnak a hírek, hogy milyen szankciók fognak következni. Nap mint nap teríteken van, de értelemszerűen a távolság miatt az emberek hétköznapjait annyira nem érinti meg ez a dolog. Maximum a pénztárcájukon érzik, mert olyan az infláció, ami 1977 óta nem volt itt Hollandiában – mondta az RTL Klub egykori műsorvezetője.

Eszter családjával egy száz négyzetméteres lakásban él, és arra is felkészültek, hogy jóval magasabb lesz a jövőben a rezsijük, ami már a gázszámlám azonnal jelentkezett.

Tavaly télen 150, most pedig 650 eurót fizetünk, óriási különbség. Tulajdonképpen elmondható, hogy a gázért dolgozunk. Elképesztő! Amikor megkaptuk a számlát, nem hittem a szememnek, azt gondoltam, hogy tévedés, de sajnos nem. A hollandok nem nagyon szeretik a függönyöket, sokszor látom, amikor sétálok a kisfiammal, és benézek mások nappalijába, az emberek kabátban ülnek, úgy olvastagják az újságot vagy nézik a televíziót. Hiába van az embereknek tartaléka, ez iszonyú – mondta a Fókusznak adott interjúban.

Veszélyesek a baloldal orosz gáz leállítására vonatkozó követelései

A gazdasági válság, a termelésleállás és a lakossági fűtéskorlátozás csak néhány olyan következmény, amelyre akkor kellene számítanunk, ha teljesülne a baloldalnak az orosz földgázbehozatal leállítására vonatkozó követelése.

A baloldali politikusok már a háború kirobbanása óta, szorgalmazzák, hogy zárják el a gázcsapot, de Zelenszkij által kért szankciók is magas rezsi költségekhez vezetnének, akár csak Hollandiában. A Momentum volt elnöke már az ukrajnai háború elején felvetette az üzleti kapcsolatok teljes befagyasztását Oroszországgal. Fekete-Győr András minden üzleti kapcsolatot meg akar szakítani Oroszországgal, bármekkora kárt is okoz ez a magyaroknak. Az ellenzéki lista 49. helyén szereplő Kocsis-Cake Olivio szerint is el kéne zárni az orosz gázt, ami valóban világpiaci gázárhoz vezetne.

A momentumos Cseh Katalin szerint is Magyarországnak is annyit kell fizetnie az orosz gázért, mint másoknak, akkor is, ha az drágább.

Magyaroroszág miniszterelnöke, Orbán Viktor ezzel szembe elutasította az ukrán elnök követeléseit fegyverek küldéséről és az orosz energiahordozók betiltásáról. Mint mondta A kőolaj- és a gázcsap elzárása egyet jelentene azzal, hogy a magyar családok fizessék meg a háború árát.