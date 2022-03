Kiderült: Válása óta több kapcsolata is volt Wolf Katinak, most ez a helyzet az életével

Már évek óta külön él férjétől Wolf Kati, de azóta is tartják a kapcsolatot. Az énekesnő nem szeret a magánéletéről beszélni, pár dolgot azonban most elárult a Palikék Világa by Manna Futtában című műsorában.

Én nem akarom semmissé tenni azt, hogy az én karrieremben ő sokat segített. Ezért nagyon hálás vagyok neki, és a mai napig jó a viszony, napi szinten beszélünk a gyerekekkel kapcsolatban – mondta exférjéről Kati.

Kiemelte, ma már, amikor az összes ismert embernek belelátni az életébe, mert ott a saját Instagramja, a Facebookja, ahol minden rajta van.

– De én tényleg fázom attól a gondolattól, hogy Jolika néni a zöldségesnél arról beszélget: „Hallottad anya, Wolf Katinak új manusa van…” – mondta az énekesnő.

Te, és a Wolf Katinak új manusa van? – kérdezett vissza Palik.

Nincs! – vágta rá az énekesnő.

Levezette, úgy él most, mint minden anyuka: dolgozik, gyereket nevel és az exférjével is van egy kapcsolat, ami a gyerekek miatt fontos.

– Majd ha bejelentendőm van kapcsolatilag a nagyközönség felé, meg fogom tenni. Ahogy bejelentettem azt is, hogy válok – jelentette ki.

A műsor egy később pontján kiderült az is, több kapcsolata is volt válása óta – amelyekről múlt időben beszélt.

– Nekem mindig civil párom volt, a férjem is az volt. Akikkel utána együtt voltam, ők is civilek voltak. Soha nem volt egy ilyen óhaj, hogy jelenjünk meg a Story gálán ketten és lehessen fotózkodni.