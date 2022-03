Vágó Zsuzsi: Anyának lenni egy fenomenális érzés!

Vágó Zsuzsi színművész 2021 év végén adott életet két ikerlányának, akik koraszülötten jöttek a világra. A színésznő elmesélte újságíróinknak, hogy telnek az első közös hónapok:

– Boldog időszak ez nekem. Anyának lenni egy fenomenális érzés. Mióta megszületettek a kislányaim érzem, hogy egy olyan szeretet jött elő bennem, aminek létezéséről eddig vajmi keveset tudtam. Rengeteget változtam mióta édesanya lettem. Túlcsordulnak bennem az érzések és minden percben velük akarok lenni – mesélte Zsuzsi, aki utána belement az első napok részleteibe is, és elmesélte mi az a ami nem úgy alakult ahogy tervezték a koraszülés miatt.



– Amikor megszületik egy gyermek, akkor ugye az édesanya mellkasára teszik, ez az a bizonyos anya óra, ami nekem sajnos kimaradtak. Szerencsére azonban volt egy kedves nővér, aki az egyik kislányunkat miután megvizsgálták, visszahozta, hogy pusziljam meg. Ez egy csodás emlék marad és hálás vagyok érte. Úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok bár nem visszahozhatók, de pótolhatóak. Minden nap, amit velük tölthetek, kárpótolnak a nehézségek miatt. – tette hozzá a színésznő, aki a Koraszülöttekért Országos Egyesületének nagyköveteként én is segíthessek a koraszülött osztályokon dolgozó szakembereknek meg a hasonló helyzetben lévő családoknak. Párja, Tamás megosztja vele a kihívásokkal teli hétköznapokat: Férjem pillanatok alatt mindent megtanult amit csak lehetett ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. Egyszer ugyan vissza kell majd mennie neki is, meg nekem is dolgozni, de egy ideig még szeretnénk mindketten itt lenni ezekkel a csöppségekkel. Jó velük! Most még pár hónapig nyugi van, mert még nem járnak, de én már azt az igazán nagy őrületet is várom, amikor ezek a kislányok elkezdenek tipegni-topogni. Csodálatos lesz. Nyáron egyszer-kétszer fellépek, de azt, hogy mikor megyek vissza, még jómagam sem tudom. Én már nekik élek – fűzte hozzá Vágó Zsuzsi.