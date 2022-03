Üzenetek buktatták le Kulcsár Edinát a férje előtt

Csuti tisztában van azzal, hogy Edinával jó ideje nem volt kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, és vállalja, hogy ebben neki is nagy szerepe volt.

– Ő folyamatosan várta tőlem azt az érzelemkimutatást, ami nekem nem megy automatikusan, amihez változtatni kellett volna az életünkön. De nem tettük. Ennek a kapcsolatnak akkor is véget lett volna, ha nem lép be harmadik fél – vallotta be őszintén Csuti, majd hozzátette, egy ideje már érezte, hogy nincs visszaút, hogy újra egymásra találjanak.

Beszélgetés álnéven

– Észrevettem egy beszélgetést Edina telefonjában. Éreztem, hogy van valami, és amikor elaludt, hajnalban megnéztem. Ott voltak az üzenetváltások, de nem ébresztettem fel. Majd reggel, amikor kérdezte, hogy megölelem-e, mondtam, hogy nem. Ekkor említettem meg, hogy láttam valamit, amire szeretnék magyarázatot kapni. Álnéven ment a beszélgetés, nem tudtam, hogy kiről van szó. Teljesen összetörtem, mindketten sírtunk – mondta a könnyeivel küszködve a férfi.

– Mondtam, ha nem változtatunk radikálisan az életünkön, akkor nem normális, hogy ennyi munka mellett totálisan elhaladunk egymás mellett. Én mindent megtettem volna tavaly ezért. Nagyon későn változtam, és akkor ő már erre nem volt befogadó – ismerte be.

Csuti az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban beszélt az okokról, miért mehetett tönkre a házassága. Fotó: LifeTV

Csuti azt pedig végképp nem élte jól meg, ahogy a nyilvánosság előtt felesége feltárta a nehézségeiket.

– Amiatt haragszom, ahogy kommunikált. Egyetlen egy dolgot hiányoltam ebből az egészből: az empátiát. Ezt meg lehetett volna fogalmazni másképp. Lehetett volna nem vigyorogva interjút adni a klipjéről, miközben pont meghal bánatában a videóban, mert a szakításáról énekel. Én próbálok úriember módjára viselkedni, férfiként gondoskodni a volt feleségemről, és természetesen a gyerekeimről. Az, ami a lelkemben végig ment, azzal megbirkóztam egyedül – mondta a megtört férfi.

Sok nehézség

Csuti azt is őszintén elmondta, gyermekeinek az édesanyját sokat látta sírni. Sok nehézségen mentek együtt keresztül, ami szintén hozzájárult a szakításukhoz.

– Rengeteg rossz dolog volt. De született két gyerekünk, végigcsináltunk két nemalvást másfél éven keresztül, egy Tibi atyás pert, egy covidot, egy bezárást, egy munkahelymentést, cégalapításokat, terjeszkedést, műsorokat, hitelt. Nagyon kíváncsi lennék, hányan tudták volna úgy végigcsinálni ezt a hat évet, mint ahogy mi – mesélte Csuti Hajdú Péternek.

