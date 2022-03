Új emberként jöttek haza Thaiföldről: Húsz kilótól szabadultak meg Bódi Gusztiék

A koronavírus-járvány miatt két év után, három hónapot töltött Thaiföldön Bódi Margó és Guszti. Ezúttal egy ötcsillagos szállodában laktak, ahol tökéletes kiszolgálásban volt részük, azonban mégsem volt olyan kint, mint amit megszoktak.

– Szomorú látvány fogadott bennünket, mert nincs turizmus, korábban az utcák tele voltak árusokkal, most csak néhol lehetett látni egyet – kezdte élménybeszámolóját Guszti, majd hozzátette, óriási eredményt értek el, ugyanis húsz kilóval nyom kevesebbet alattuk a mérleg, mert míg ő 11 kilótól szabadult meg, Margó is sokat, közel kilencet fogyott.

Fotó: Facebook

Nagyon büszke vagyok a feleségemre, mert minden hajnalban velem együtt elindult: én az edzőteremben sportoltam, ő pedig a tengerparton sétált, naponta képes volt 3 kilométerrel többet gyalogolni, mint én.

– Már az indulás előtt elkezdtünk egy életmódváltást, hiszen két évig be voltunk zárva, nem tudtunk annyit foglalkozni magunkkal, mint előtte. Ennek meg is lett az eredménye – mesélte boldogan Guszti.

– Az egészségnél nincs fontosabb, és már nem vagyunk mai gyerekek. Most megtisztultunk, Margó szerint nincs még egy cigány ember, aki képest ennyi időn keresztül minden reggel salátát enni, mint én. Sokkal jobban érezzük magunkat, ami nagyon motiváló – mondta mosolyogva a zenész, majd azt is elárulta, felesége már csak két, míg ő további tíz kilótól szeretne megszabadulni, így amit Thaiföldön elkezdtek, hazaérkezésük után is szeretnék folytatni.

Három hónapot töltöttek Thaföldön. Fotó: Bódi Guszti

Szuper három hónap van a házaspár mögött, azonban ők sem tudták figyelmen kívül hagyni, ami a világban történik. Az utolsó hetekre rányomta a bélyegét az orosz-ukrán háború.

– Minden reggel Margó a híreket böngészte, és minden pillanatban föl voltunk készülve, ha esetleg azonnal indulni kell haza. Nehéz elhinni, hogy a 21. században még ilyen megtörténhet. Nem tudtuk figyelmen kívül hagyni a háborút, mert a szeretteink Magyarországon voltak – fűzte hozzá, majd azt is elárulta, milyen nagy boldogság volt számukra, amikor meglátták a repülőtéren a családtagokat, akikre nem is számítottak.

– Március 15-én érkeztünk haza. Margónak már egy hónappal ezelőtt óriási honvágya volt, de mivel a vízumot ennek megfelelően kaptuk, nem tudtunk korábban visszautazni. Vártuk, hogy újra magunkhoz öleljük a gyerekeket, Margó és a lányok meghatódtak a találkozástól – mesélte a hazaérkezésük pillanatát a családfő.