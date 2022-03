Rémálom: csak most szembesült a háborúval az Exatlonból kieső Tóth Dávid

A történelem ismétli önmagát, Tóth Dávid a koronavírus után most másodjára szembesül azzal kiesése után: hogy a világot szörnyű események sújtják. A műsor szabályai szerint ugyanis az Exatlon versenyzői internet és telefonjuk nélkül élik dominikai mindennapjaikat, küzdenek meg egymással nap, mint nap. Éppen azért lett így kitalálva a sport reality, hogy semmi külső tényező ne befolyásolja a versenyt. A szabályok szerint odabent a március elején kirobbant ukrán-magyar háborúról sem tudnak semmit, titokban tartják.

A versenyzők semmit sem tudnak az Ukrajnában zajló drámáról Fotó: AFP

Az Exatlon Hungary a világ történéseitől hermetikusan elzárva készül. Szerencsére a versenyzők családtagjai biztonságban vannak, senkit nem érint testközelből a kialakult helyzet. Természetesen, amikor a produkció azt érzi, hogy már a játékosokat is be kell avatni a történésekbe, meg fogja tenni, ahogy a második évad idején is tette a világjárvány kirobbanásakor – írta közleményében a TV2.

Dávid a kiesése után szembesült a történésekkel Fotó: TV2

Az olimpiai ezüstérmes kajakos saját évada közben berobbant a világba a koronavírus, átvette az irányítást életünk felett. De akkor tájékoztatta őket a stáb, elmondták, amit tudtak a világjárványról, és megnyugtattak mindenkit, hogy családjuk itthon jól van. Így valamennyire fel tudtak készülni arra, ami a műsor után várt rájuk.

Most az egy nappal korábban kiesett csapattársam azzal fogadott a kiesettek szállásán, hogy otthon háború van

– mesélte a Borsnak Tóth Dávid hazaérkezése után.

– Szabó Dorka az otthont Európára értette, nem Magyarországra, de így is letaglózott. Tudtam, hogy pattanásig feszült a két ország között a viszony, benne volt ez a háború sajnos a levegőben. Ennek ellenére is nagyon nehéz ezt felfogni, feldolgozni. Bízom benne, hogy sikerül mihamarabb rendezni a helyzetet a két ország között.