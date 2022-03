Tóth Andi elárulta, ki a szerelme

Tóth Andi szerelmi élete azóta van napirenden, mióta szakított Szabó Ádámmal. A Dancing with the Stars forgatásai alatt és után mindenki azt találgatta, vajon mi lehet közte és szexi táncpartnere Andrei Mangra között. A rajongók tűkön ülve várják, hogy a forró táncokat lejtő páros mikor vállalja fel végre, hogy egy párt alkotnak. Talán most jött el a nagy leleplezés?

Andrei tegnap ünnepelte ugyanis a születésnapját és Tóth Andi a következő képpel köszöntötte:

A szexi fotón Andi egy szál fekete bodyban kíván boldog születésnapot a táncosnak és "my love"-nak azaz szerelmemnek nevezi. Később Andrei is megosztotta a fotót és azt írta hozzá: "Így gyere 9kor másképp nem fogadlak!"