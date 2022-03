Tóth Andi aprócska felsőben mutatta meg kockahasát

A napokban ismét Tóth Anditól volt hangos a hazai sajtó, miután a 2022-es GLAMOUR Women of the Year gálán átvette a legjobb énekesnőnek járó díjat, de az elismerés mellett megint sok kritikát is kapott. A extrém miniruhához szexi combcsizmát és afro hajat választott, a szett pedig sokaknál kicsapta a biztosítékot. Az sok kritika ellenére az énekesnő karrierje szárnyal folyamatosan készíti a dalokat, rengeteg fellépése van és remek formában tartja magát, amiről a legújabb posztja is árulkodik.

Tóth Andi a friss fotóján egy aprócska felsőben pózol, miközben kockahasát is felfedi, a rajongók pedig a dicsérő, meg persze kiéhezett kommentek alapján igazán örülnek ennek.