Testvére jelentette be a lesújtó hírt: örökre elaludt a népszerű színésznő

Laurel Goodwin 1942-ben született Wichitaban, Kansas államban. Egyik legismertebb szerepe a rock and roll királya, Elvis Presley mellett látható A lányok angyalok című 1962-es zenés vígjátékban, ahol egy igen szenvedélyes táncjelentet adott elő a zenésszel. Több sorozatban is szerepelt, például a Star Trek több részében is. A színészi karrierjét 1971-ben feladta. Helyette otthoni ápolásban kezdett dolgozni, amit 35 évig, férje megbetegedéséig csinált. Laurel minden idejét kitette férje ápolása egészen annak haláláig. Laurel Goodwin Kaliforniában 79 évesen hunyt el, a pontos okát nem közölte családja.

