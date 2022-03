Terminátorrá gyúrta magát Zámbó Krisztián

Egy pár hónapnyi odafigyelés, okosan összeválogatott ételek, sok mozgás és máris meg van az álomtest: Zámbó Krisztián a kitartásának és a fegyelmezettségének köszönhetően már most, március végén beach body-t villantott.

Az énekes tavaly nyár végén döntött úgy, hogy megszabadul az "apuka pocaktól" és kemény edzésekbe kezd. A friss fotójának tanúsága szerint be is tartotta a szavát, keményen diétázik és nagyon sokat jár edzőterembe.... Ennek meg is van az eredménye. Nézzék csak:

Persze, azt is érdemes megnézni, hogy honnan indult Krisztián: