Szívszorító! Így búcsúzott szerelmétől és csapattársaitól az Exatlon kiesője – fotók

Hiába indult jól a párbaj Salander Dorina számára, Tóth Janka 2:0-ról 4:3-ra tudott fordítani. A szerelmes Kihívó így egyedül indul haza, közös otthonukba. Csapata még a megszerzett medált is felhasználta érdekében, de ez sem mentette meg.

Fotó: TV2

Egyszerűen jobb volt Janka, és nekem nem kedvezett, hogy a dobótávolság nőtt a futamok számával

– mondta a Borsnak a párbaj után Dorina. – Elfáradtam, csak nagyon szerettem volna végig érni a pályákon. A fókuszt biztosan befolyásolta a sérülés is, de ezen nem is szeretnék gondolkozni, meg bármit erre fogni. így alakult, nem bánok semmit. Jodinak búcsúzáskor azt mondtam, hogy élvezze a játékot, a bent töltött időt, és próbáljon minél tovább játékban maradni, mert tudom, hogy mennyire ügyes, és benne van az, ami kell. Szurkolok neki, várni fogom, és nagyon szeretem. Összességében nekem az All Star nem múlta felül az első évad élményeit, de nagyon örülök, hogy a barátaimmal élhettem át ezt az évadot, pláne, hogy a szerelmem is bekerült a játékba. Tényleg minden szempontból hullámzó volt, rengeteg volt a kihívás, még kell egy kis idő, hogy leülepedjen ez az egész és tisztán lássak.

Lelkileg megterhelő futam

Mivel vegyes párbaj volt, első körben Salander Dorinának Huszti Katával kellett megvívnia, Herczeg-Kis Bálint a legjobb barátnőjét jelölte ki ellenfélnek.

– Nehéz volt lelkileg, hogy ismét vele kellett párbajoznom, az első évadhoz hasonlóan. Meglepő, de tőle kaptam közben a legtöbb erőt és támogatást – árulta el Kata. – Szerintem Dorka nagyon jól kezelte a közös párbajunkat, inkább a bokasérülés viselte meg, illetve az, hogy ezzel hogyan tud játékban maradni. Nem lesz jó nélküle, de a csapatban sok mindenkire számíthatok, Dorcival is sokat beszélgetünk, illetve az összes lánnyal jó a viszonyom, illetve Jodi is itt van, akivel tudom, hogy támaszkodhatunk egymásra, amíg versenyben vagyunk.