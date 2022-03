Szily Nóra gyászol – Túl sokszor kell búcsúznunk mostanában

A televíziós műsorvezetőnek az utóbbi időszakban több kihívással kellet szembenéznie, és most sajnos újabb nehéz pillanatokat él meg. Az Instagram-oldalán osztotta meg a szomorú hírt: elvesztett egy számára nagyon kedves személyt. Szily Nóra elvált első férjétől, azonban apósa közel állt a szívéhez, ezért továbbra is jó kapcsolatot ápolt vele. Nem csak azért, mert gyermeke nagyapjáról van szó, hanem mert mélységesen tisztelte és szerette őt. Most fájó búcsút kellett vennie tőle, a következő sorokkal emlékezett meg a férfiról.

– Vannak kötelékek, amiket kapunk. Vérség szerint. A családot, amelybe születtünk. És vannak kapcsolatok, kötelékek, amik választásaink hozadékai. Például az após, aki aztán gyermekünk nagyapja lesz. A második házasságom révén egy csodálatos, szellemes, jellemes, szarkasztikus, zseniális embert ismertem meg. És nagyapát. Hálás vagyok, hogy megadatott. Bármi is történt – (válás) – később is ugyanúgy tudtunk évődni, eszmét cserélni, együtt gondolkodni… – írta Nóra.

Később, egy másik posztban gyermeke szemszögéből is megosztotta a gyászhírt.

– A nagyobbik fiam azt mondta - “Anyuci, túl sokszor kell búcsúznunk mostanában…” Belenéztem csodás, nagy, barna, mély tekintetébe… Sóhajtottam, hogy…igen…És közben az villant át az agyamon, lelkemen: a nagyszülők már majdnem mind elmentek. Már én leszek (és a generációm, persze remélem csak nagyon sokára…) a következő, aki a természet rendje szerint távozik majd – írta közösségi oldalán.