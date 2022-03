Kulcsér Edina csak ritka alkalmakkor mutatja meg a gyermekeit, azonban most annyira édesek voltak, hogy úgy érezte, a különleges pillanatot megosztja a követőivel is. A négyéves Medox és a kétesztendős Nina imádják egymást, ezt az a felvétel is bizonyítja, amelyen egymás kezét fogva sétálnak a játékboltban.

Medox igazi bátyként viselkedik és mindentől megóvja a kishúgát.