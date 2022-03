Palvin Barbi ismét bebizonyította: dekoltázsa százezrek tekintetét vonzza

Magyarország egyik legnépszerűbb szupermodellje teljesen mindegy, mit tesz, miben jelenik meg, a szakma él-hal érte. Instagram-oldalának legújabb bejegyzését nézve – mindamellett, hogy kék szeme is vonzza a tekinteteket – elsőre a dekoltázsa a legszembetűnőbb. Palvin Barbi ragyog, és ez a fotóján is tükröződik. Követői egyhangúan elégedettek az ehhez hasonló tartalmakkal, aminek hangot is adtak – posztja alatt ugyanis kitartóan közelíti a kedvelések száma az egymilliót.